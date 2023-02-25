«Это очень опасно». Льюис Хэмилтон раскритиковал идею отказа от термочехлов

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, раскритиковал предложение об отмене термочехлов.
«Это очено опасно, в какой-то момент отсутствие термочехлов может привести к серьёзному инциденту на трассе. Чтобы прогреть резины, требуется проехать несколько кругов. Отказ от термочехлов подают как один из способов улучшить экологию, однако в итоге для прогрева покрышек в итоге потребуется сжечь больше топлива в гонке. Кроме того, опасно, когда ты при выезде с пит-лейн оказываешься будто на льду на коньках. Так легко попасть в аварию с соперником, который едет на уже прогретых шинах», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.
Напомним, после Гран-при Великобритании 2023 года руководители Формулы-1 проведут встречу с представителями команд и пилотами по поводу отмены термочехлов.
- 25 февраля 2023
-
19:29
-
19:21
-
18:46
-
18:39
-
17:52
-
17:36
-
16:55
-
16:34
-
16:13
-
15:32
-
14:21
-
13:55
-
12:42
-
12:38
-
12:16
-
12:01
-
11:24
-
10:52
-
09:54
-
09:43
-
09:00
-
00:51
- 24 февраля 2023
-
23:53
-
23:49
-
22:46
-
22:42
-
21:53
-
21:45
-
21:34
-
20:58
-
20:51
-
20:40
-
19:32
-
19:22
-
18:41