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«Это очень опасно». Льюис Хэмилтон раскритиковал идею отказа от термочехлов

«Это очень опасно». Льюис Хэмилтон раскритиковал идею отказа от термочехлов
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, раскритиковал предложение об отмене термочехлов.

«Это очено опасно, в какой-то момент отсутствие термочехлов может привести к серьёзному инциденту на трассе. Чтобы прогреть резины, требуется проехать несколько кругов. Отказ от термочехлов подают как один из способов улучшить экологию, однако в итоге для прогрева покрышек в итоге потребуется сжечь больше топлива в гонке. Кроме того, опасно, когда ты при выезде с пит-лейн оказываешься будто на льду на коньках. Так легко попасть в аварию с соперником, который едет на уже прогретых шинах», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.

Напомним, после Гран-при Великобритании 2023 года руководители Формулы-1 проведут встречу с представителями команд и пилотами по поводу отмены термочехлов.

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