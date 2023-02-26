Фредерик Вассёр подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне для «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1.

«Это были три напряжённых дня работы для всех в команде. Мы смогли проверить ряд элементов на машине и выполнить многие из пунктов нашей программы, не беспокоясь о времени прохождения круга или о том, что делают другие, сосредоточившись на своей работе. Главной целью было проехать как можно больший километраж, и мы это сделали, пусть и верным будет сказать, что всегда хочется иметь больше времени на трассе.

Но условия одинаковы для всех. Каждый раз, когда нам удавалось собрать всё воедино, производительность, казалось, была налицо, однако мы продолжаем знакомство с машиной, так что рано говорить о чём-то конкретном", — приводит слова Вассёра пресс-служба «Феррари».