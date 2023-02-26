Ферстаппен рассказал, что заключил пари с инженерами команды перед тестами болида

Семикратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о пари, которое он заключил с инженерами команды перед первыми заездами на новом болиде.

«Было очень холодно, трасса была промёрзшей и посыпана солью. Мы проехали несколько кругов по обычной дороге и я сказал инженеру, что с самого первого поворота смогу разогнаться на полную. Они говорили, что я не смогу это сделать. Я выехал, почувствовал, что машина хорошо управляема и дал полный газ в повороте. Это было очень весело и значило, что я почувствовал уверенность в машине.

Здесь, в Бахрейне было то же самое, примерно после пяти кругов можно было добиться хороших показателей, если болид хорош. Но ещё есть вещи, которые можно улучшить», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.