«Не судите строго». «Хаас» опубликовала фотографию скукоженного пит-уолла

Американская команда Формулы-1 «Хаас» во время вчерашних предсезонных тестов в Бахрейне опубликовала в соцсетях фотографию скукоженного из-за более прохладной погоды пит-уолл.
Пит-уолл «Хааса»
Фото: Пресс-служба «Хааса»
«Не судите строго только. В этом году здесь определённо немного холоднее, чем обычно», – написала пресс-служба гоночного коллектива.
Напомним, пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал лучший результат по итогам третьего и заключительного дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат в активе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (С5), а третьим стал пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас.
Всего во второй день тестов принимали участие 17 гонщиков — день пропускали Макс Ферстаппен, Гуаньюй Чжоу и Логан Сарджент.
Ранее пилот «Хаас» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги третьего и заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне.
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