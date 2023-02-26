Хельмут Марко призвал осторожно оценивать результаты «Ред Булл» в предсезонных тестах
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результаты австрийской команды в предсезонных тестах Формулы-1.
«Да, всё прошло хорошо. Но если мы будем смотреть на вещи в перспективе, мы не знаем, сколько топлива было в баках других команд, но тот факт, что ближайшая к нам машина находится в четырёх десятых от нас, обнадёживает. Что касается тестов в целом, то у нас был лучший первый день в истории команда. Всё прошло очень гладко и Макс впечатляюще провёл всю программу. В пятничных проблемах ничего серьёзного не было. Начиная с дня съёмок в Сильверстоуне и до последнего круга в тестах не было ничего, что нас бы беспокоило», — цитирует Марко Racingnews365.
Предсезонные тесты Формулы-1 прошли с 23 по 25 февраля в Бахрейне.
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