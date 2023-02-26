Хорнер высказался о скорости «Феррари», «Мерседеса» и «Астон Мартин»

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил проделанную работу «Феррари», «Мерседеса» и «Астон Мартин» в вопросах увеличения скорости машин.
«Пока сложно о чём-либо говорить. «Феррари» выглядят быстрыми, а вот «Мерседес» в данный момент трудно понять. Они что-то скрывают от нас? Мы увидими это на следующей неделе, и тогда всё станет ясно. Что касаемо «Астон Мартин», то, как я думаю, они сделали большой шаг. Похоже на то, что их концепция болида помогает им идти вперёд, именно поэтому Фернандо Алонсо, в частности, выглядит очень конкурентоспособным», – приводит слова Хорнера официальный сайт Формулы-1.
Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результаты австрийской команды в предсезонных тестах Ф-1. Предсезонные тесты прошли с 23 по 25 февраля в Бахрейне.
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