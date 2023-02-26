Фернандо Алонсо оценил болид «Астон Мартин» после предсезонных тестов

Пилот британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал работу болида коллектива во время предсезонных тестов в Бахрейне.
«В целом наша машина хорошо проявила себя на протяжении этих трёх дней. Было много экспериментов с настройками, пробовали разные пути и при всём при этом находили положительные аспекты.
Картина показала нам, что нужно менять философию во многих моментах при работе с машиной, если сравнивать с прошлым сезоном. И есть некоторое беспокойство, так как потребуется несколько гонок для полной оптимизации болида», – цитирует Алонсо Racer.
Ранее сразу несколько экспертов высказались в своих социальных сетях о темпе нового болида «Астон Мартин» на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне, отметив, что команде удалось добиться огромного прогресса в сравнении с прошлым годом.
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