Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо объяснил, почему «Астон Мартин» сильно вредит отсутствие на тестах Стролла

Алонсо объяснил, почему «Астон Мартин» сильно вредит отсутствие на тестах Стролла
Комментарии

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об отсутствии травмированного Лэнса Стролла на предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Канадец получил травму руки и в тестах участие принимал резервист Фелипе Другович, который, возможно, и заменит Стролла в первой гонке сезона.

«Это очень больно. Нам его не хватает. Я даю какие-то комментарии по машине, но мы не знаем, как их оценивать. Может быть, дело в том, что я новичок, а может дело в машине. Лэнс мог бы с этим помочь, поделиться ощущениями от работы педали тормоза, усилителя руля. Я не знаю, это наследие предыдущего болида или что-то новое. Так что мы без него не можем. Надеюсь, он скоро вернётся», — приводит слова Алонсо The Race.

Новость по теме
Алонсо воздержался от оценки уровня «Астон Мартин» относительно соперников
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023