Алонсо объяснил, почему «Астон Мартин» сильно вредит отсутствие на тестах Стролла
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Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об отсутствии травмированного Лэнса Стролла на предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Канадец получил травму руки и в тестах участие принимал резервист Фелипе Другович, который, возможно, и заменит Стролла в первой гонке сезона.
«Это очень больно. Нам его не хватает. Я даю какие-то комментарии по машине, но мы не знаем, как их оценивать. Может быть, дело в том, что я новичок, а может дело в машине. Лэнс мог бы с этим помочь, поделиться ощущениями от работы педали тормоза, усилителя руля. Я не знаю, это наследие предыдущего болида или что-то новое. Так что мы без него не можем. Надеюсь, он скоро вернётся», — приводит слова Алонсо The Race.
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