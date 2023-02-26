Алонсо объяснил, почему «Астон Мартин» сильно вредит отсутствие на тестах Стролла

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об отсутствии травмированного Лэнса Стролла на предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Канадец получил травму руки и в тестах участие принимал резервист Фелипе Другович, который, возможно, и заменит Стролла в первой гонке сезона.

«Это очень больно. Нам его не хватает. Я даю какие-то комментарии по машине, но мы не знаем, как их оценивать. Может быть, дело в том, что я новичок, а может дело в машине. Лэнс мог бы с этим помочь, поделиться ощущениями от работы педали тормоза, усилителя руля. Я не знаю, это наследие предыдущего болида или что-то новое. Так что мы без него не можем. Надеюсь, он скоро вернётся», — приводит слова Алонсо The Race.