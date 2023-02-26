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Перес рассчитывает, что «Ред Булл» начнёт новый сезон намного сильнее предыдущего

Перес рассчитывает, что «Ред Булл» начнёт новый сезон намного сильнее предыдущего
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1, который стартует в следующие выходные.

«Команда проделала огромную работу на базе в течение Димы. У нас определённо есть хорошая база, с которой можно работать. Думаю, на следующих выходных мы узнаем, где мы сейчас на самом деле. Тесты довольно короткие, поэтому важно извлекать максимум. Это сработало хорошо. Мы поняли нашу машину. В Бахрейне бывает сложно, трасса меняется, асфальт неровный. Но мы извлекли максимум и сделали всё, что могли.

Условия в первой гонке будут немного похожи на то, что испытывали в тестах. Будет здорово начать сезон намного сильнее, чем прошлый», — приводит слова Переса RaceFans.

С 23 по 25 февраля команды Формулы-1 провели предсезонные тесты в Бахрейне.

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