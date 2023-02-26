Бакстон уточнил свой комментарий по поводу удара Норриса кулаком по стене

Журналист Формулы-1 Уилл Бакстон высказался по поводу своих же слов о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

Ранее Бакстон рассказал, что видел, как Ландо Норрис ударил кулаком по стене из-за разочарования от итогов предсезонных тестов.

«Похоже, что мой комментарий в прямом эфире был преувеличен и попал в заголовки. Из-за этого создаётся впечатление, что Ландо вообще всё разгромил. Конечно, он так не сделал, и я нигде не говорил такого. Я лишь увидел, что он стукнул по стеновой панели, и казалось, что он был расстроен. Но он вполне мог сделать это и в шутку», — написал Бакстон на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что у «Макларена» возникали проблемы во время тестов. Команда испытывала сложности технического характера и проблемы с темпом.