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«Альпин» подготовит два обновления к первой гонке сезона

«Альпин» подготовит два обновления к первой гонке сезона
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«Альпин» подготовит два обновления для своей новой модели A523 к первой гонке сезона Формулы-1.

Технический директор Мэтт Харман сказал, что одно из обновлений, которое будет применено на Гран-при Бахрейна, поможет команде приблизиться к борьбе за третью позицию среди команд. Харман сказал, что у команды также будет новый инструмент, который поможет оптимизировать высоту болида.

«Будут некоторые визуальные отличия на первой гонке. У нас неплохая модернизация к первой гонке, и, надеюсь, это поможет нам приблизиться к третьей позиции среди команд.

У нас также есть технология, которая позволяет нам опустить машину немного ниже, чем мы сделали это в прошлом году, так что нам нужно убедиться, что это сработает здесь. Мы собираемся попробовать это впервые, вероятно, на практике перед первой гонкой. Так что это будет интересно», — приводит слова Хармана RaceFans.

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