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Марко рассказал, какие болиды нравятся Ферстаппену и Пересу

Марко рассказал, какие болиды нравятся Ферстаппену и Пересу
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о предпочтениях пилотов команды Макса Ферстаппена и Серхио Переса касательно болидов.

«В прошлом сезоне у нас была машина, с которой Перес очень хорошо справлялся в начале года, но по мере её развития она всё больше и больше подходила Ферстаппену.

Разница в том, что Ферстаппену нравится жёсткая, подвижная, резкая передняя ось. Перес немного другой в этом отношении. Ему нравится более тихая по поведению машина.

Однако в этом году мы, похоже, нашли решение, которое позволяет обоим гонщикам использовать свои лучшие качества», — приводит слова Марко Racingnews365.

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