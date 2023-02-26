Алонсо: «Астон Мартин» не хватило времени на тестах. Нужно три гонки, чтобы освоиться

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» испанский ветеран Фернандо Алонсо сообщил, что команда продолжит настраивать новый болид AMR23 в первые недели сезона.
«Мы продолжаем изучать машину. В минувшем году «Астон Мартин» пришлось нелегко, команда изменила подход. Это на 95% новая машина.
Сейчас мы экспериментируем с настройками. Когда всё будет отлажено, нам потребуется несколько гонок, чтобы освоиться. У нас не было времени довершить начатое за три дня предсезонных тестов. Прошлогодняя концепция не была достаточно хороша, но сейчас мы можем прибавить больше, чем на 5%», – приводит слова Алонсо издание AS.
Ранее Алонсо объяснил, почему «Астон Мартин» сильно вредит отсутствие на тестах Стролла.
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»
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