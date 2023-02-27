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Хорнер: спустя семь лет у «Мерседеса» начались проблемы. И всем это нравится

Хорнер: спустя семь лет у «Мерседеса» начались проблемы. И всем это нравится
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не скрывает своей радости касательно текущего положения «Мерседеса», прервавшего свою семилетнюю гегемонию в сезоне-2021 и с тех пор снова ищущего путь к чемпионству.

«Каждая из команд, которые вы можете увидеть, добивается прогресса, но «Мерседес» выглядит несколько сбитым с толку. Это необычная территория для Тото [Вольфа]. Он не сталкивался с подобным с тех пор, как пришёл в Формулу-1, и сейчас он оказался в тени.

Не забывайте, «Мерседес» уничтожал оппозицию семь лет. Семь лет они уничтожали всех, и теперь вы видите проблемы (смеётся). И да, всем это нравится», – сказал Хорнер в рамках выпуска шоу Drive to Survive.

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