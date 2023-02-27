Хорнер: спустя семь лет у «Мерседеса» начались проблемы. И всем это нравится
Поделиться
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не скрывает своей радости касательно текущего положения «Мерседеса», прервавшего свою семилетнюю гегемонию в сезоне-2021 и с тех пор снова ищущего путь к чемпионству.
«Каждая из команд, которые вы можете увидеть, добивается прогресса, но «Мерседес» выглядит несколько сбитым с толку. Это необычная территория для Тото [Вольфа]. Он не сталкивался с подобным с тех пор, как пришёл в Формулу-1, и сейчас он оказался в тени.
Не забывайте, «Мерседес» уничтожал оппозицию семь лет. Семь лет они уничтожали всех, и теперь вы видите проблемы (смеётся). И да, всем это нравится», – сказал Хорнер в рамках выпуска шоу Drive to Survive.
В «Мерседесе» показали первый выезд нового болида на трассу
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
00:28
- 26 февраля 2023
-
22:42
-
22:00
-
21:46
-
21:34
-
20:41
-
19:39
-
18:35
-
17:51
-
17:21
-
16:39
-
15:27
-
15:18
-
14:31
-
13:50
-
13:44
-
12:51
-
12:49
-
11:56
-
11:12
-
10:55
-
10:36
-
10:27
-
09:50
-
01:01
-
00:56
-
00:52
-
00:04
- 25 февраля 2023
-
23:57
-
23:43
-
22:57
-
22:53
-
22:03
-
21:55
-
21:49
Партнерский контент