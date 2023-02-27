Кайл Буш одержал первую победу в NASCAR Cup Series за команду «Чилдресс»

Пилот команды «Ричард Чилдресс Рейсинг» Кайл Буш выиграл гонку Pala Casino 400 — второй этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который проходил на овале Auto Club Speedway в Фонтане, штат Калифорния. Для Буша, который предыдущие 14 лет выступал за «Джо Гиббс Рейсинг», это была лишь вторая гонка в новой команде.
По ходу заезда в Фонтане поначалу доминировал Росс Честейн, прославившийся экстремальной атакой по отбойнику в Мартинсвилле. Честейн победил на первой и второй стадиях гонки, однако уступил Кайлу Бушу во время финальных пит-стопов под зелёным флагом. В итоге Буш уверенно уехал к победе, на второе место прорвался Чейз Эллиотт, а Честейн финишировал только третьим. Топ-5 замкнули Даниэль Суарес и Кевин Харвик, проводящий свой последний полный сезон в NASCAR Cup Series.
Добавим, что на середине дистанции произошёл крупный завал с участием нескольких пилотов. На рестарте на 87-м круге многие пилоты начали разгоняться слишком рано — раньше, чем скорость стал набирать лидер Джоуи Логано. В результате Тодд Гиллиленд ударил автомобиль Тая Диллона, которого выбросило на газон, а в следующее мгновение потерял контроль над машиной Кристофер Белл, позади которого в завал угодили ещё девять пилотов, включая Брэда Кезеловски и Райана Блейни.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.
NASCAR Cup Series. Pala Casino 400, Фонтана (топ-10):
1. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 200 кругов.
2. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2,998 сек.
3. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +7,353.
4. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +11,866.
5. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +13,268.
6. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +13,296.
7. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +13,541.
8. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +16,289.
9. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +16,795.
10. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +17,013.
Следующий этап — гонка Pennzoil 400 — пройдёт на овале Las Vegas Motor Speedway 5 марта.
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