Все команды Формулы-1 намерены повысить вступительный взнос для новичков минимум втрое

Все 10 команд Формулы-1 намерены добиться повышения вступительного взноса для новых участников. Об этом информирует Autosport, ссылаясь на свои источники.
Сообщается, что речь идёт о повышении до $ 600 миллионов с нынешних $ 200 млн, причём это минимальное увеличение взноса, которое обсуждают команды «Королевских гонок» – сумма может быть ещё выше, о чём Autosport рассказал неназванный руководитель одной из команд.
Примечательно, что новость о потенциальном повышении вступительного взноса появилась вскоре после того, как появилась информация о возможной продаже «Альфа Таури». И на фоне слухов об увеличении взноса вариант с покупкой действующей команды Формулы-1 может быть для семьи Андретти более выгодным.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
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