Расселл получил нового гоночного инженера в «Мерседесе»

Британский пилот Джордж Расселл сменил гоночного инженера в преддверии своего второго сезона в «Мерседесе».
Риккардо Мускони, который был инженером Расселла в прошлом году, ушёл из гоночной команды. Он руководил Расселлом на Гран-при Бразилии, в котором тот одержал победу.
Маркус Дадли будет работать гоночным инженером Расселла в течение 2023 года. Ранее он был инженером команды по техническим характеристикам и в случае необходимости выступал в качестве запасного гоночного инженера.
В прошлом году Дадли подменял гоночного инженера Льюиса Хэмилтона Питера Боннингтона на Гран-при Австрии. Ранее он выполнял ту же роль на Гран-при Мексики 2019 года.
Напомним, старт нового сезона Формулы-1 назначен на первые выходные марта.
Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура:
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