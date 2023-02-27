Кравиц — о ГП Бахрейна: «Астон Мартин» займёт третье место, а «Мерседес» — четвёртое

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц поделился мнением о борьбе между «Мерседесом» и «Астон Мартин» на предстоящем Гран-при Бахрейна. Он состоится с 3 по 5 марта и будет первым в новом сезоне «Королевских гонок».

«Я буду немного сдержанным и скажу, что на данный момент «Астон Мартин», по моему мнению, займёт третье место, а «Мерседес» – четвёртое», — приводит слова Кравица Sky Sports.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Второе место заняла «Феррари». Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». «Астон Мартин» показал седьмой результат.

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу: