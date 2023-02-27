Лэнс Стролл вылетел в Англию для работы на симуляторе. Гипса на руках не видно

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл вместе с отцом Лоуренсом Строллом и доверенным лицом сели на частный самолёт в Оксфорд из Барселоны для работы на симуляторе. Соответствующие снимки у себя в социальных сетях показал обозреватель Кристобаль Розалени. Отметим, что на руках Лэнса не видно гипса.
Фото: https://twitter.com/crosaleny
Фото: https://twitter.com/crosaleny
Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Сообщалось, что он сломал оба запястья. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменял Фелипе Другович. Тесты начались 23 февраля и продолжались до 25 февраля. Первый Гран-при сезона, который состоится в Бахрейне, пройдёт с 3 по 5 марта.
В прошлом сезоне Формулы-1 Стролл занял 15-е место в общем зачёте пилотов, набрав 18 очков.
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