В «Андретти» подтвердили подачу заявки в ФИА для присоединения к Формуле-1

«Andretti Cadillac» подал заявку в Международную автомобильную федерацию (ФИА) по поводу прихода в «Королевские гонки».

«Мы убеждены, что благодаря нашим объединённым компетенциям в области гонок мы сформируем аутентичную американскую команду, которая повысит энтузиазм к Формуле-1 по всему миру. Мы ценим прозрачный и справедливый процесс ФИА по расширению сетки Формулы-1», — приводит слова представителя «Andretti Cadillac» GPBlog.

Напомним, в начале января этого года известно, что команда «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Формулу-1». Гоночный коллектив получит название «Andretti Cadillac».

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