В Барселоне внесли изменения в конфигурацию трассы для Формулы-1
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Автодром Барселона-Каталу́нья примет следующий Гран-при Формулы-1 без шиканы, вернув трассу к первоначальному расположению двух последних поворотов.
Чтобы осуществить это важное изменение, которое также повысит безопасность трассы, автодром последовал инструкциям ФИА, установив новые барьеры TECPRO в двух последних поворотах. Стюарт Робертсон, руководитель отдела безопасности трасс и ралли ФИА, и Нильс Виттих, директор гонок Формулы-1 и делегат по безопасности ФИА, одобрили это изменение во время обычной инспекции трассы. Общая длина трассы для Гран-при Испании составит 4,657 метра.
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