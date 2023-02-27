В «Феррари» объяснили, как изменится работа стратегов команды в новом сезоне Формулы-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил решение команды сделать перестановки в работе стратегов.

«Мы решили немного изменить организацию, и теперь будем больше заниматься всем процессом не с командного мостика, а с базы. Иньяки будет работать там. А Равин Джейн останется на пит-уолле», — приводит слова Вассёра AS.

Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место, набрав 554 очка. Трофей выиграла команда «Ред Булл» (759 баллов). Вассёр пришёл в «Феррари» на место Маттиа Бинотто, который покинул итальянский гоночный коллектив якобы из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: