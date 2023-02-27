Восьмикратный чемпион мира по спидвею: от отстранения россиян пострадаем не мы, а Европа

Восьмикратный чемпион мира по спидвею Кирилл Дрогалин высказался по поводу решения отстранить российских гонщиков от международных соревнований.

«Отстранение российских гонщиков от международных соревнований? От этого позорного решения международной федерации мотоспорта пострадает не Россия, а Европа. Потому что именно наши гонщики тянули за собой мировой ледовый спидвей. Иностранцы перенимали у нас опыт, специально приезжали в Россию на сборы, чтобы проводить совместные тренировки с нашими гонщиками. После отстранения они лишились такой возможности. Без России представители других стран точно перестанут прогрессировать в ледовом спидвее. Скорее, даже регресс пойдёт. Подобное решение, думаю, не сыграет плюсом и для летнего спидвея. Там в большей степени доминируют поляки, хотя буквально год назад чемпионом мира стал Артем Лагута, а Эмиль Сайфутдинов покорил бронзовую позицию Гран-при. Поэтому отстранение России — позор международной федерации мотоспорта. Люди даже не понимают, что таким образом работают против себя», — приводит слова Дрогалина «Столица С».

Отметим, что российские мотогонщики являются безоговорочными лидерами в истории ледового спидвея как в личных, так и в международных соревнованиях.