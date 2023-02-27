Пиастри: мы с Сарджентом находимся в одинаковом положении. Это большой вызов

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался по поводу предстоящего дебюта в Формуле-1.

«Это, конечно, большой вызов. Если бы у меня было больше тестов, это было бы здорово. Мы с Логаном Сарджентом находимся в одинаковом положении. Ник де Врис тоже новичок, но он уже участвовал в гонках.

То же самое касается всех новичков, я уверен, что все мы были бы рады провести ещё немного тестов. Но я думаю, что самое главное — это постараться максимально использовать то время, которое у нас есть.

Что касается ситуации с контрактом в прошлом году, думаю, что она закрыта и ясна. Не думаю, что этот аспект, в частности, что-то добавляет. Мы — одни из 20 гонщиков в Формуле-1, поэтому на нас всегда будет обращено много внимания. Не думаю, что статус новичка сильно на нас влияет», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.

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