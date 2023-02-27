Пиастри: мы с Сарджентом находимся в одинаковом положении. Это большой вызов

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался по поводу предстоящего дебюта в Формуле-1.
«Это, конечно, большой вызов. Если бы у меня было больше тестов, это было бы здорово. Мы с Логаном Сарджентом находимся в одинаковом положении. Ник де Врис тоже новичок, но он уже участвовал в гонках.
То же самое касается всех новичков, я уверен, что все мы были бы рады провести ещё немного тестов. Но я думаю, что самое главное — это постараться максимально использовать то время, которое у нас есть.
Что касается ситуации с контрактом в прошлом году, думаю, что она закрыта и ясна. Не думаю, что этот аспект, в частности, что-то добавляет. Мы — одни из 20 гонщиков в Формуле-1, поэтому на нас всегда будет обращено много внимания. Не думаю, что статус новичка сильно на нас влияет», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
- 27 февраля 2023
-
16:51
-
16:24
-
16:05
-
15:41
-
15:02
-
14:50
-
14:15
-
13:27
-
13:23
-
13:02
-
12:06
-
11:05
-
10:00
-
03:15
-
00:28
- 26 февраля 2023
-
22:42
-
22:00
-
21:46
-
21:34
-
20:41
-
19:39
-
18:35
-
17:51
-
17:21
-
16:39
-
15:27
-
15:18
-
14:31
-
13:50
-
13:44
-
12:51
-
12:49
-
11:56
-
11:12
-
10:55