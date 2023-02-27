Motorsport-Total представил свой рейтинг команд Ф-1. «Мерседес» не попал в топ-3

Издание Motorsport-Total представило свой рейтинг команд Формулы-1 по итогам предсезонных тестов, прошедших с 23 по 25 февраля в Бахрейне.
Анализ не стал выстраиваться, основываясь на лучшем времени круга (из-за неизвестных в виде режима работы двигателя и количества топлива), а был сформирован, исходя из симуляций гонок (части заезда, поскольку не все команды прошли гонку целиком) и результатов длинных серий кругов.
Лидером, как и по мнению других обозревателей, ожидаемо стал австралийский коллектив «Ред Булл». Немецкий «Мерседес» оказался за пределами первой тройки.
1. «Ред Булл»;
2. «Феррари»;
3. «Астон Мартин»;
4. «Мерседес»;
5. «Альпин»;
6. «Альфа Ромео»;
7. «Альфа Таури»;
8. «Макларен»;
9. «Хаас»;
10. «Уильямс».
В «Мерседесе» показали первый выезд нового болида на трассу
- 27 февраля 2023
-
18:59
-
18:51
-
18:26
-
18:09
-
18:00
-
16:51
-
16:24
-
16:05
-
15:41
-
15:02
-
14:50
-
14:15
-
13:27
-
13:23
-
13:02
-
12:06
-
11:05
-
10:00
-
03:15
-
00:28
- 26 февраля 2023
-
22:42
-
22:00
-
21:46
-
21:34
-
20:41
-
19:39
-
18:35
-
17:51
-
17:21
-
16:39
-
15:27
-
15:18
-
14:31
-
13:50
-
13:44