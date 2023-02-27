Motorsport-Total представил свой рейтинг команд Ф-1. «Мерседес» не попал в топ-3

Издание Motorsport-Total представило свой рейтинг команд Формулы-1 по итогам предсезонных тестов, прошедших с 23 по 25 февраля в Бахрейне.

Анализ не стал выстраиваться, основываясь на лучшем времени круга (из-за неизвестных в виде режима работы двигателя и количества топлива), а был сформирован, исходя из симуляций гонок (части заезда, поскольку не все команды прошли гонку целиком) и результатов длинных серий кругов.

Лидером, как и по мнению других обозревателей, ожидаемо стал австралийский коллектив «Ред Булл». Немецкий «Мерседес» оказался за пределами первой тройки.

1. «Ред Булл»;

2. «Феррари»;

3. «Астон Мартин»;

4. «Мерседес»;

5. «Альпин»;

6. «Альфа Ромео»;

7. «Альфа Таури»;

8. «Макларен»;

9. «Хаас»;

10. «Уильямс».

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