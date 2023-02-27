Инженер «Мерседеса» назвал одну из сильнейших сторон нового болида «Ред Булл»

Инженер немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» рассказал об одной из сильнейших сторон нового болида британского коллектива «Ред Булл», а также обратил внимание на низкий клиренс, с которым может ездить машина.
«Болид «Ред Булла» на десять миллиметров ниже, чем у остальных команд. Если бы мы были на такой «высоте», то днище бы сломалось», – цитирует издание Auto Motor und Sport анонимного члена команды «Мерседес».
«Акцентируя внимание на такие моменты, как топливо, режим работы двигателя и температура трассы, «Ред Булл» с чемпионом мира в кокпите будет на две-четыре десятых быстрее «Феррари» и шесть десятых быстрее «Мерседеса», – считают в издании.
Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя проблемы «Мерседеса» в сезоне-2022, не стал скрывать своей радости касательно текущего положения немецкой команды.
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