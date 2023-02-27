Марк Хьюз представил свой рейтинг команд Ф-1 по итогам тестов в Бахрейне

Известный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз представил свой рейтинг команд по итогам предсезонных тестов, прошедших с 23 по 25 февраля в Бахрейне.

Так, для получения предварительных результатов среднего времени прохождения круга были проанализированы длинные серии кругов всех команд. В качестве же неизвестных/переменных автор указал температуру трека и внешней среды, состав шин и количество топлива в баках.

Лидером, как и по мнению других обозревателей, ожидаемо стал австрийский коллектив «Ред Булл». Немецкий «Мерседес» оказался за пределами первой тройки.

Время прохождения круга командой Ф-1:

1. «Ред Булл»;

2. «Феррари»/«Астон Мартин» +0,2 сек;

4. «Мерседес»/«Альпин» +0,6;

6. «Хаас»/«Альфа Ромео»/«Макларен» +1,05;

9. «Уильямс» +1,25;

10. «Альфа Таури» +1,45.