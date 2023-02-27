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Источник: высокий износ шин «Феррари» на тестах связан с топливом

Источник: высокий износ шин «Феррари» на тестах связан с топливом
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Высокий износ шин команды «Феррари», отмеченный общественностью на предсезонных тестах в Бахрейне, прошедших с 23 по 25 февраля, был связан с высокой топливной нагрузкой, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

По информации ресурса, все серии выездов итальянской команды проводились с дозаправкой от 35 до 40 кг. Минимальное же количество топлива в баках не опускалось ниже 20 кг.

Согласно анализу обозревателя Марка Хьюза, на данный момент «Феррари» делит с «Астон Мартин» второе место по среднему времени прохождения круга среди команд Формулы-1:

1. «Ред Булл»;
2. «Феррари»/«Астон Мартин» +0,2 сек;
4. «Мерседес»/«Альпин» +0,6;

Ранее глава «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему не беспокоится о скоростных показателях «Ред Булл».

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