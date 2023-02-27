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Источник: Стролл может пропустить первые две гонки сезона

Источник: Стролл может пропустить первые две гонки сезона
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл может пропустить первые две гонки сезона, сообщает издание RacingNews365.

Напомним, на предсезонной подготовке в Испании канадец угодил в велосипедную аварию, отделавшись травмой руки. Также прошёл слух, что пилот получил переломы двух запястий.

По информации ресурса, инцидент произошёл в городе Михас (провинция Малага). После аварии Стролл отправился в Барселону, где посетил специалиста Ксавье Мира, известного по работе с гонщиками MotoGP. Также сообщается, что Стролл получил травму правой руки и запястья. Есть вероятность, что пилоту потребуется операция, из-за чего он может пропустить одну-две гонки сезона.

На предсезонных тестах в Бахрейне, прошедших с 23 по 25 февраля, Стролла заменил резервист «Астон Мартин», бразилец Фелипе Другович.

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