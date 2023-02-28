В «Мерседесе» рассказали о разработке нового корпуса болида

Технический директор команды Формулы-1 «Мерседес» Майк Эллиотт рассказал о разработке немецким коллективом нового корпуса машины W14.

«В данный момент мы на стадии обновления корпуса, который будет выглядеть иначе. Он не будет похож на корпус других команд. Тут, скорее, будет продемонстрировано развитие нашего болида», – сказал Эллиотт в интервью журналисту Sky Sports Теду Кравицу.

Напомним, пилот команды Льюис Хэмилтон по итогам предсезонных тестов в Бахрейне отметил, что «Мерседес» не может бороться с «Ред Булл» и «Феррари».

Ранее неназванный инженер «Мерседеса» рассказал об одной из сильнейших сторон нового болида британского коллектива «Ред Булл», а также обратил внимание на низкий клиренс, с которым может ездить машина.

В «Мерседесе» показали первый выезд нового болида на трассу: