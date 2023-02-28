Алонсо: тяжело судить по тестам. Но на симуляции гонки «Астон Мартин» обошёл «Феррари»

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин», испанский ветеран Фернандо Алонсо высказался об успешных для команды предсезонных тестах в Бахрейне, а также рассказал о симуляции гонки, по итогам которой британский коллектив обошёл «Феррари».

«Тяжело что-либо говорить, основываясь на тестах, здесь слишком много переменных. Но в последний день мы провели симуляцию гонки, заправились на 57 кругов, столько нам предстоит преодолеть на следующей неделе в Бахрейне, и провели настоящую гонку, с пит-стопами и тому подобным.

«Феррари» прошла по такой же программе, как и мы, проведя симуляцию гонки, и мы оказались быстрее», – приводит слова Алонсо испанское издание Motorsport.

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу: