Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: тяжело судить по тестам. Но на симуляции гонки «Астон Мартин» обошёл «Феррари»

Алонсо: тяжело судить по тестам. Но на симуляции гонки «Астон Мартин» обошёл «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин», испанский ветеран Фернандо Алонсо высказался об успешных для команды предсезонных тестах в Бахрейне, а также рассказал о симуляции гонки, по итогам которой британский коллектив обошёл «Феррари».

«Тяжело что-либо говорить, основываясь на тестах, здесь слишком много переменных. Но в последний день мы провели симуляцию гонки, заправились на 57 кругов, столько нам предстоит преодолеть на следующей неделе в Бахрейне, и провели настоящую гонку, с пит-стопами и тому подобным.

«Феррари» прошла по такой же программе, как и мы, проведя симуляцию гонки, и мы оказались быстрее», – приводит слова Алонсо испанское издание Motorsport.

Новость по теме
«Симуляция гонки Алонсо впечатляет». Эксперты уверены в серьёзном прогрессе «Астон Мартин»
У «Мерседеса» и «Феррари» снова проблемы, «Астон Мартин» шокирует. Итоги тестов Ф-1 У «Мерседеса» и «Феррари» снова проблемы, «Астон Мартин» шокирует. Итоги тестов Ф-1

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023