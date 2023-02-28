«Это чересчур». Брандл — о прогнозе Кравица, поставившего «Астон Мартин» выше «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался по поводу прогноза известного телевизионного обозревателя Формулы-1 Теда Кравица, который заявил, что «Астон Мартин» финиширует выше «Мерседеса» в стартовом Гран-при Формулы-1 сезона-2023.
«По-моему, это чересчур. Слишком большой переворот в расстановке сил. Машина «Мерседеса» была довольно удобной в конце прошлого года — не забывайте, Джордж Расселл выиграл в Бразилии. Так что, я думаю, это недооценка того, насколько сильна команда «Мерседес», и переоценка силы болида «Астон Мартин», — приводит слова Брандла Mirror.
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Второе место заняла «Феррари». Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». «Астон Мартин» показал седьмой результат.
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