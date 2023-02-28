Фредерик Вассёр сделал заявление по поводу законности переднего крыла на новом болиде

Внутри «Феррари» никогда не сомневались в законности переднего крыла нового болида SF-23. Об этом рассказал руководитель команды Фредерик Вассёр, по словам которого, «Скудерия» предварительно получила заключение Международной автомобильной федерации (ФИА) о соответствии элемента всем требованиям регламента.

«Когда мы сделали машину с такими деталями, то, конечно, обсуждали это с ФИА. И им было кристально ясно, что всё в порядке. Эмоции других команд меня не волнуют. Через неделю мы будем говорить уже о чём-нибудь другом», — приводит слова Вассёра F1i.com.

Напомним, болид «Феррари» SF-23 оснащён серией хитроумных соединителей плоскостей переднего крыла, которые «Мерседес» был вынужден удалить в прошлом году, когда возникли сомнения в их законности.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: