Фредерик Вассёр сделал заявление по поводу законности переднего крыла на новом болиде

Внутри «Феррари» никогда не сомневались в законности переднего крыла нового болида SF-23. Об этом рассказал руководитель команды Фредерик Вассёр, по словам которого, «Скудерия» предварительно получила заключение Международной автомобильной федерации (ФИА) о соответствии элемента всем требованиям регламента.
«Когда мы сделали машину с такими деталями, то, конечно, обсуждали это с ФИА. И им было кристально ясно, что всё в порядке. Эмоции других команд меня не волнуют. Через неделю мы будем говорить уже о чём-нибудь другом», — приводит слова Вассёра F1i.com.
Напомним, болид «Феррари» SF-23 оснащён серией хитроумных соединителей плоскостей переднего крыла, которые «Мерседес» был вынужден удалить в прошлом году, когда возникли сомнения в их законности.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
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