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Ральф Шумахер: продажа «Альфа Таури» не имеет никакого смысла

Ральф Шумахер: продажа «Альфа Таури» не имеет никакого смысла
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Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер, который близок боссу «Альфа Таури» Францу Тосту, высказал своё мнение по поводу слухов о продаже команды.

«На данный момент продажа «Альфа Таури» не имеет никакого смысла. Стоимость команд и Формулы-1 в целом сейчас всё больше и больше растёт. «Альфа Таури» — это отдельная команда, которая функционирует сама по себе в своём собственном месте. Переезд сейчас также не имеет смысла — он стоит слишком много денег.

«Альфа Таури» и «Ред Булл» всегда были полностью самостоятельными, что было сделано по просьбе покойного владельца команды Дитриха Матешица. Синергии не существовало. Сейчас всё реорганизуется», — приводит слова Шумахера GPblog.

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