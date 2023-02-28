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Алекс Вурц предположил, на каких трассах «Феррари» навяжет борьбу «Ред Булл»

Алекс Вурц предположил, на каких трассах «Феррари» навяжет борьбу «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1 Алекс Вурц поделился мнением о новом болиде итальянской команды «Феррари», предположив, на каких трассах «Скудерия» сможет навязать борьбу австрийскому гоночному коллективу «Ред Булл».

«Как и в прошлом году, они могут показать результат на одном круге, однако в долгосрочной перспективе наблюдается слишком большая деградация шин. Это может быть их слабым местом. Однако на трассах с не очень ухабистой поверхностью, где недостаточная поворачиваемость будет не так выражена, они смогут быть раздражителем для «Ред Булл», — приводит слова Вурца Kronen Zeitung.

В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место, набрав 554 очка. Трофей достался «Ред Булл» (759 очков).

Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»:

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