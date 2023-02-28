Экс-инженер «Феррари» разработал рейтинг команд Формулы-1 в преддверии первого ГП сезона
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Бывший технический директор «ХРТ» Тони Кукерелла, работавший также в «Феррари» и ряде других гоночных коллективов Формулы-1, разработал рейтинг команд после предсезонных тестов «Королевских гонок». За основу он взял лучшие результаты каждой из команд на тестах, постаравшись скорректировать их с учётом времени дня и шин. При этом учитывать реальную загрузку топлива он был не в состоянии.
Рейтинг команд Формулы-1 по версии Тони Кукереллы
1. «Ред Булл».
2. «Феррари» +0,12 сек.
3. «Астон Мартин» +0,66.
4. «Альпин» +0,96.
5. «Альфа Ромео» +1,02.
6. «Мерседес» +1,04.
7. «Макларен» +1,16.
8. «Альфа Таури» +1,16.
9. «Хаас» +1,28.
10. «Уильямс» +1,87.
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