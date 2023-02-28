Ферстаппен отреагировал на мнение, что «Ред Булл» строит болиды исключительно под него

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отверг мнение о том, что команда постоянно ставит во главу угла производство и развитие своих болидов Формулы-1, опираясь на его предпочтения.

«Я не думаю, что наши болиды всегда обязательно подходят только для моего стиля пилотирования. Как гонщик ты должен приспосабливаться к тому, что получаешь, и я тоже так думал, когда перешёл в «Ред Булл». Я в принципе никогда в жизни не сталкивался с быстрой машиной, у которой была бы недостаточная поворачиваемость, ни в одной категории.

Если бы меня спросили: «Каков твой стиль вождения?», то я не смог бы ответить, потому что я всегда адаптируюсь к тому, что получаю, наилучшим образом. Иногда это немного сложнее, чем в других случаях, но я думаю, что в этом и есть ключ — нужно адаптироваться. Каждый год, каждая трасса — разные. Это то, что ты стараешься делать лучше всего каждый раз», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.