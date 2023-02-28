Вурц предположил, какая команда Ф-1 сделала самый большой шаг вперёд, а какая — назад

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Вурц поделился мнением о командах, которые больше всего и меньше всего преуспели в этом году в сравнении с сезоном-2022.

«Команда «Астон Мартин» сделала шаг вперёд по сравнению с прошлым годом и, пожалуй, преуспела больше всего. Заезды на длинных отрезках были многообещающими, так что я вижу их на переднем крае средней линии. В случае с «Маклареном» всё наоборот. Команда сделала самый большой шаг назад. Сейчас они борются с аэродинамикой», — приводит слова Вурца издание Kronen Zeitung.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Астон Мартин» показал седьмой результат в Кубке конструкторов, а «Макларен» был пятым. Трофей достался «Ред Булл».

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