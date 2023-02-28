Экс-владелец команды Формулы-1 оценил шансы Риккардо заменить Переса в «Ред Булл»

Бывший владелец команды Формулы-1, ныне телевизионный эксперт Эдди Джордан поделился мнением о шансах австралийца Даниэля Риккардо заменить мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл». Перес является боевым пилотом команды, а Риккардо выполняет обязанности третьего гонщика.

«Не думаю, что Даниэль Риккардо заменит Серхио Переса в «Ред Булл» в следующем сезоне. Нет ни малейшего шанса, что это случится. Чеко – любимец этой команды. Он здорово работает в гоночном коллективе, за счёт чего Макс может показывать свои сильные стороны. Он хороший пилот, который может победить, когда ему нужно победить или когда такой шанс представляется. Перес приносит команде хороший спонсорский доход. Сомневаюсь, что Риккардо будет делать это на том же уровне. Самое главное, что есть у «Ред Булл», это преемственность. И они не захотят в этом плане что-либо менять», – приводит слова Джордана OLBG.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса: