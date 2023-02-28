Деймон Хилл предположил, в каком случае Хэмилтон может завершить карьеру
Поделиться
Чемпион Формулы-1 1996 года, британский гонщик Деймон Хилл поделился мнением о мотивации 38-летнего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона продолжать карьеру.
«Хэмилтон — тот, кого вдохновляет возможность побеждать. Возможность занять пятое место не будет для него достаточной мотивацией. Учитывая его невероятный послужной список, он вполне может задаться вопросом: «Зачем мне вообще продолжать?»
Восьмой титул чемпиона мира был в его руках, но он его не получил. Это единственная причина, по которой он вернулся и продолжил. Думаю, шанс завоевать восьмой титул — его единственная мотивация. Сомневаюсь, что он хочет просто участвовать в гонках», — приводит слова Хилла издание Evening Standard.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
16:35
-
16:33
-
15:54
-
14:48
-
14:45
-
13:52
-
13:03
-
12:47
-
12:29
-
12:03
-
11:19
-
11:11
-
10:57
-
10:24
-
00:32
-
00:26
- 27 февраля 2023
-
23:43
-
22:31
-
21:43
-
20:40
-
20:21
-
19:45
-
18:59
-
18:51
-
18:26
-
18:09
-
18:00
-
16:51
-
16:24
-
16:05
-
15:41
-
15:02
-
14:50
-
14:15
-
13:27
Партнерский контент