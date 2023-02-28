Деймон Хилл предположил, в каком случае Хэмилтон может завершить карьеру

Чемпион Формулы-1 1996 года, британский гонщик Деймон Хилл поделился мнением о мотивации 38-летнего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона продолжать карьеру.

«Хэмилтон — тот, кого вдохновляет возможность побеждать. Возможность занять пятое место не будет для него достаточной мотивацией. Учитывая его невероятный послужной список, он вполне может задаться вопросом: «Зачем мне вообще продолжать?»

Восьмой титул чемпиона мира был в его руках, но он его не получил. Это единственная причина, по которой он вернулся и продолжил. Думаю, шанс завоевать восьмой титул — его единственная мотивация. Сомневаюсь, что он хочет просто участвовать в гонках», — приводит слова Хилла издание Evening Standard.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: