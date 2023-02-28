Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Деймон Хилл предположил, в каком случае Хэмилтон может завершить карьеру

Деймон Хилл предположил, в каком случае Хэмилтон может завершить карьеру
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1996 года, британский гонщик Деймон Хилл поделился мнением о мотивации 38-летнего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона продолжать карьеру.

«Хэмилтон — тот, кого вдохновляет возможность побеждать. Возможность занять пятое место не будет для него достаточной мотивацией. Учитывая его невероятный послужной список, он вполне может задаться вопросом: «Зачем мне вообще продолжать?»

Восьмой титул чемпиона мира был в его руках, но он его не получил. Это единственная причина, по которой он вернулся и продолжил. Думаю, шанс завоевать восьмой титул — его единственная мотивация. Сомневаюсь, что он хочет просто участвовать в гонках», — приводит слова Хилла издание Evening Standard.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

Новость по теме
Хэмилтон: у «Мерседеса» не всё идеально. Мы не можем бороться с «Ред Булл» и «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023