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Норрис: сейчас «Макларен» находится в лучшем положении, чем год назад

Норрис: сейчас «Макларен» находится в лучшем положении, чем год назад
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис заверил, что команда провела предсезонные тесты лучше, чем год назад.

«Ситуация стала намного лучше, чем в прошлом году. Думаю, нам удалось справиться со всем. Есть кое-какие неудачи, но в целом мы отработали хорошо. Несомненно, сейчас мы в лучшем положении, чем год назад, однако предстоит ещё много работы. Честно говоря, в последние дни возникали проблемы, и мы пробовали разные настройки. В целом машина ведёт себя схожим образом с болидом прошлого сезона. Во многом это плюс, но также нам ясно, в чём нужны улучшения», — приводит слова Норриса Racingnews365.

Стоит отметить, что во время тестов «Макларен» испытывал проблемы, в том числе и технического характера, а в команде отметили, что провалили план по прогрессу к новому сезону Формулы-1.

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