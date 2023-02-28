Пиастри высказался о предстоящем дебюте в Формуле-1

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал свой предстоящий дебют в Формуле-1 в ближайшие выходные.

«Я взволнован своей первой гонкой в Формуле-1. Я долго ждал дебюта, так что здорово, что этот момент настал. Я чувствую, что готов к предстоящим вызовам и к тому, чтобы вернуться на правильный путь. Прошло довольно много времени с тех пор, как я в последний раз выступал в гонках, так что мне не терпится стартовать. Работа, проделанная в последние месяцы, и радушный приём в «Макларене» хорошо меня подготовили к предстоящему сезону. Мне ещё предстоит многому научиться и кое-что освоить в новом болиде. Команде тоже предстоит провести большую работу, но я с оптимизмом смотрю на сезон. С нетерпением жду всех сражений, испытаний и всего того, что меня ждёт впереди», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

Оскар Пиастри в новом сезоне заменит Даниэля Риккардо в качестве напарника Ландо Норриса.