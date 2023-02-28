AMuS: «Астон Мартин» был быстрее «Феррари» по гоночному темпу на предсезонных тестах

Издание Auto Motor und Sport подвело итоги предсезонных тестов Формулы-1, которые прошли на прошлой неделе в Бахрейне в преддверии нового сезона.
Портал отмечает, что Макс Ферстаппен значительно превосходит соперников по гоночному темпу, но в режиме квалификации «Феррари» может составить конкуренцию «Ред Булл». Австрийская команда — фаворит тестов, «Феррари» близка к ним по результату на одном круге, «Астон Мартин» — ближайший преследователь по гоночному темпу. Британцы также превзошли «Скудерии».
У «Феррари» обращают на себя внимание сложности с износом шин и если эти проблемы не будут устранены, то конкуренцию итальянскому гоночному коллективу могут навязать «Астон Мартин», «Мерседес» и «Альфа Ромео».
В частности, Фернандо Алонсо выглядел лучше Карлоса Сайнса на трассе, а Валттери Боттас превзошёл Шарля Леклера.
К аутсайдерам AMuS относит «Альфа Таури», «Макларен», «Хаас» и «Уильямс». «Альпин» поборется за пятое место с «Альфа Ромео».
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