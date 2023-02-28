Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон рассказал, почему новый болид «Ред Булл» разработан специально для Ферстаппена

Албон рассказал, почему новый болид «Ред Булл» разработан специально для Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот британской команды Формулы-1 «Уильямс» Александер Албон высказался о пилоте команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Албон считает, что новый болид австрийского коллектива построен специально под голландца.

«Буду откровенен: я не намерен делать колкие замечания в адрес «Ред Булл», Макса Ферстаппена или кого-либо ещё, но болид «Ред Булл» настроен уникальным образом вокруг ведущего пилота в лице Макса. И я прекрасно понимаю почему.

Он может стать величайшим гонщиком в истории, но у него чёткий стиль вождения, и ему нравится, когда машина настроена определённым образом, с чем многим пилотам трудно синхронизироваться.

Конечно, можно повозиться и настроить свой собственный болид, но в целом «Ред Булл» подходит стилю Макса», – написал Албон в своей колонке на The Players' Tribune.

Новость по теме
Албон поделился впечатлениями от дебютного выезда нового болида «Уильямса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023