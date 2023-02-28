Албон рассказал, почему новый болид «Ред Булл» разработан специально для Ферстаппена

Пилот британской команды Формулы-1 «Уильямс» Александер Албон высказался о пилоте команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Албон считает, что новый болид австрийского коллектива построен специально под голландца.

«Буду откровенен: я не намерен делать колкие замечания в адрес «Ред Булл», Макса Ферстаппена или кого-либо ещё, но болид «Ред Булл» настроен уникальным образом вокруг ведущего пилота в лице Макса. И я прекрасно понимаю почему.

Он может стать величайшим гонщиком в истории, но у него чёткий стиль вождения, и ему нравится, когда машина настроена определённым образом, с чем многим пилотам трудно синхронизироваться.

Конечно, можно повозиться и настроить свой собственный болид, но в целом «Ред Булл» подходит стилю Макса», – написал Албон в своей колонке на The Players' Tribune.