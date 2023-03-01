Мартин Брандл высказался о «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседесе» в преддверии ГП Бахрейна

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл поделился мыслями о фаворитах предстоящего Гран-при Бахрейна, который откроет новый сезон «Королевских гонок».
«Мне кажется, что впереди сейчас «Ред Булл», а «Феррари» решительно преследует их. «Мерседес» выглядит так, как будто у него есть потенциал, но сейчас эта команда немного ломает голову над своей машиной.
Но пока мы видели их лишь на тестах, где они гонялись на трассе в тёплых условиях и с довольно агрессивным асфальтом, что требовало большего использования задних шин. Это отличается от некоторых других трасс, поэтому нельзя судить по этим выступлениям о целом сезоне и, как всегда, нам нужно просто подождать», — приводит слова Брандла GPFans со ссылкой на Sky Sports.
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