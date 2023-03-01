Перес: если увижу, что не получаю поддержку от Ферстаппена, то и сам не буду её оказывать
Поделиться
Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес предупредил своего партнёра по команде Макса Ферстаппена, выигравшего чемпионат мира в прошлом сезоне, о том, что он должен предложить ему свою поддержку в течение сезона.
«Всегда важно работать в команде, и, очевидно, если я вижу, что не получаю поддержки, когда она мне нужна, я тоже не буду её оказывать. Это очевидно, но я не жду ничего подобного.
Я думаю, мы очень чётко понимаем главное: это будет очень напряжённый сезон, конечно, с шестью машинами, борющимися за чемпионство, поэтому будет очень важно работать как команда во многих гонках», — приводит слова Переса GPfans.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
Комментарии
- 1 марта 2023
-
12:07
-
11:56
-
11:23
-
10:46
-
10:05
-
00:32
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
22:41
-
21:33
-
20:41
-
19:58
-
19:14
-
18:55
-
17:55
-
16:35
-
16:33
-
15:54
-
14:48
-
14:45
-
13:52
-
13:03
-
12:47
-
12:29
-
12:03
-
11:19
-
11:11
-
10:57
-
10:24
-
00:32
-
00:26
- 27 февраля 2023
-
23:43
-
22:31
-
21:43
-
20:40
-
20:21
Партнерский контент