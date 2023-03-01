Перес: если увижу, что не получаю поддержку от Ферстаппена, то и сам не буду её оказывать

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес предупредил своего партнёра по команде Макса Ферстаппена, выигравшего чемпионат мира в прошлом сезоне, о том, что он должен предложить ему свою поддержку в течение сезона.

«Всегда важно работать в команде, и, очевидно, если я вижу, что не получаю поддержки, когда она мне нужна, я тоже не буду её оказывать. Это очевидно, но я не жду ничего подобного.

Я думаю, мы очень чётко понимаем главное: это будет очень напряжённый сезон, конечно, с шестью машинами, борющимися за чемпионство, поэтому будет очень важно работать как команда во многих гонках», — приводит слова Переса GPfans.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: