Берни Экклстоун объяснил, почему Вассёр преуспеет в «Феррари»

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун высказал уверенность, что французский специалист Фредерик Вассёр добьется успеха на посту руководителя «Феррари».
«Феррари» нужен кто-то, кто работает без эмоций, кто быстро принимает чёткие решения и не подвержен влиянию чарующей, но в то же время опасной атмосферы в команде», — приводит слова Экклстоуна GrandPX.news со ссылкой на Sport1.
Напомним, 13 декабря прошлого года пресс-служба «Альфа Ромео» проинформировала об уходе Вассёра с поста руководителя команды. В этот же день «Феррари» объявила о его назначении на аналогичную должность в команде. В швейцарском гоночном коллективе Фредерик официально проработал до января нынешнего года, после чего покинул должность.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
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