Кравиц: если не произойдёт чего-то странного, у Хэмилтона не будет шансов на победу
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Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц высказался о шансах Льюиса Хэмилтона на победу в чемпионате в этом году.
«Если не произойдёт чего-то действительно странного, у Льюиса не будет шансов на победу в чемпионате в этом году, не так ли?
В прошлом году «Мерседес» выиграл только одну гонку. Но «Ред Булл» потерял всю дисциплину в Бразилии. Они ругались между собой, отставали от темпа, всё шло плохо, они кричали друг на друга. Чтобы вернуться в гонку за победу, «Мерседесу» потребуется ещё год как минимум», — приводит слова Кравица Crash.net.
Ранее чемпион Формулы-1 1996 года британский гонщик Деймон Хилл поделился мнением о мотивации 38-летнего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона продолжать карьеру.
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