Экклстоун объяснил падение популярности Формулы-1 в Германии
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Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун высказался по поводу падения популярности чемпионата в Германии.
«То, что вызывает восторг в США, не всегда нравится людям в Европе, и наоборот. Так что дело не только в количестве немецких пилотов.
В конце концов, в Германии не дураки живут. Просто Формула-1 в последнее время всё больше американизируется, делает акцент на шоу, а не на спорте. И, думаю, гонка в Лас-Вегасе в 2023 году станет кульминацией. Немцам же нужен спорт, а не спектакль. Но баланса между спортом и шоу в Формуле-1 стало больше», — приводит слова Экклстоуна F1-Insider.
Ранее Экклстоун высказал уверенность, что французский специалист Фредерик Вассёр добьётся успеха на посту руководителя «Феррари».
Новость по темеБерни Экклстоун объяснил, почему Вассёр преуспеет в «Феррари»
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