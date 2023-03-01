Франц Тост сделал заявление по поводу слухов о продаже «Альфа Таури»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост выступил с заявлением по поводу слухов о возможной продаже команды. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» рассматривает такую возможность из-за слабой финансовой отдачи «Альфа Таури».

«У меня состоялось несколько очень продуктивных встреч с Оливером Минцлаффом (директор по инвестициям в «Ред Булл» — Прим. «Чемпионата»). И он подтвердил, что акционеры не будут продавать «Альфа Таури» и «Ред Булл» продолжит поддерживать команду в будущем. Все эти слухи не имеют под собой оснований. Сейчас, на старте сезона, команда должна оставаться сосредоточенной, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».

Ранее в качестве возможных покупателей «Альфа Таури» назывались «Андретти», «Хайтек» и группа индийских миллиардеров, владеющая Mumbai Falcons.

«Альфа Таури» показали первое живое видео с новым болидом AT04: